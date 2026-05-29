栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、警察は、海外に逃亡している40代の男を指名手配し、顔写真を公開し情報提供を求めている。強盗殺人の疑いで公開手配されたのは、住居・職業不詳の益田和彦（ますだ・かずひこ48）容疑者。益田容疑者は、事件後、成田空港から中国に出国し、その後、東南アジアに向かった可能性があるという。この事件は、5月14日、栃木県上三川町の住宅で住人の富山英子さん（69）が殺害されるなどしたもの