大型ロケット「ニューグレン」の爆発直後の様子＝28日、米フロリダ州ケープカナベラル（＠JConcilus提供、AP＝共同）アマゾン・コム創業者ジェフ・ベゾス氏の米宇宙企業ブルーオリジンが開発する大型ロケット「ニューグレン」が29日（米東部時間28日）、米南部フロリダ州のケープカナベラル宇宙軍基地での試験中に発射台で爆発した。同社によると、けが人はいない。試験中に異常が生じたとしており、原因を調べている。ブルー