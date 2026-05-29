元「青汁王子」の三崎優太氏が29日までにXを更新。元巨人の阿部慎之助前監督（47）が暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕（後に釈放）され、監督を辞任したことについて私見を述べた。「巨人の阿部監督は復帰すべきだと思う」と主張した上で「人間誰にでも間違いはあるし、たったの1つのミスで、25年のキャリアが台無しになるって悲惨すぎない？」と投げかけた。続けて「AIの判断により、娘は一生の十字架を背負うことになる。そんなの