【KSI官公庁オークション：5月開催のインターネット公売（地方公共団体など）】 参加申し込み受付期間：5月29日13時～6月15日23時 入札期間：6月23日13時～ KSI官公庁オークションにて、5月開催の「インターネット公売（地方公共団体など）」の参加申込が本日5月29日より開始されている。締切は6月15日23時まで。 税金滞納者の差し押さえ