とんかつチェーン「とんかつ新宿さぼてん」は6月1日から、全国のレストラン店舗で、国産銘柄豚を使用した「山形豚ロースかつ御膳」、「山形豚ロースかつ･大海老フライ御膳」を期間限定で販売する。〈おいしさを引き立てる「南蛮味噌」〉しっかりとした甘みとコクがある脂身が特徴の「山形豚ロースかつ御膳」には、山形県で親しまれている「南蛮味噌」がセットになっている。味噌の旨みと青唐辛子の辛みがアクセントとなり、山形豚