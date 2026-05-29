今日29日は東日本から西日本の太平洋側で暑くなっていて、横浜や千葉では今年初めての真夏日となりました。週末から来週はじめは真夏日が続出し、今年最多となる可能性があります。こまめな水分補給や休憩を心がけ、熱中症に注意してください。関東で真夏日続出横浜・千葉は今年初東京都心は今年2回目今日29日は、東日本から西日本は暖かい空気に覆われ、日差しが出て、太平洋側を中心に暑くなっています。関東では、最高気温3