元サッカー日本代表MF稲本潤一氏（46）が29日までに更新されたDAZNのYouTubeチャンネルにゲスト出演。02年日韓W杯で話題となった「フラット3」の裏話を明かした。YouTubeチャンネルではDAZNで配信された「内田篤人のFOOTBALLTIME」のショート動画に編集されたものが投稿された。 02年日韓W杯でフィリップ・トルシエ監督が日本代表を率いた。そしてチームの躍進を支えた革新的な守備戦術として3バックの「フラット3」を導入