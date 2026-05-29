日経平均株価が、取引時間中の最高値を更新しました。【映像】日経平均株価の変動一時1700円以上値上がりし、27日につけた6万6428円を上回りました。28日のアメリカの株式市場では、イラン情勢の見通しやAIの市場拡大への期待感から主要な指数が揃って最高値を更新し、東京市場もこの流れを受けています。（ANNニュース）