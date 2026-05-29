お笑いタレントの狩野英孝（44）とお笑いトリオ「パンサー」の尾形貴弘（49）が29日、都内でフジテレビ系バラエティー「かのおが便利軒」（6月7日放送）の制作発表会見を行った。2人の地元・宮城県での好感度を上げるため、視聴者の悩みや困りごとを解決へ導いていく番組。2018年から仙台放送でレギュラー放送されているローカル番組で、全国放送は今回が3度目となる。過去2回の全国放送を振り返り、狩野は「反響はめちゃく