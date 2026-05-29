６月１２日に開催されるお笑いコンビ・爆笑問題ら所属の芸能事務所・タイタンによるお笑いライブ「タイタンライブ」（東京・時事通信ホール）の出演者が２９日までに発表された。タイタン所属として、毎度出演しているウエストランドだが、井口浩之がワールドカップの仕事で渡米予定のため不参加。相方・河本太が、初のピンで出演することが決定した。河本は、３日に行われた「タイタンＧＷフェスお笑いｉｎ仙台〜その１〜タイ