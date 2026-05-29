三菱自動車が特設ページで公開した、7年ぶりに復活するSUV「パジェロ」（同社提供）三菱自動車は29日、看板車種だったスポーツタイプ多目的車（SUV）「パジェロ」を国内で7年ぶりに復活させると発表した。今年秋に新型を公開する。販売不振で2019年に国内向けの生産を終了していたが、多くのファンから復活を待望する声が上がっていた。同日開いた中長期計画で発表した。パジェロは1982年に発売され、90年代のRV（レジャー用多