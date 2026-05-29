【ウィーン共同】ルーマニア国防省は29日、同国東部の集合住宅にロシアの無人機が墜落し、2人が負傷したと明らかにした。欧州メディアによると、ロシアの無人機がルーマニアの住宅地に落ちて負傷者が出たのは初めて。