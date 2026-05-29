世界において質の高い抹茶5杯のうち1杯は貴州省銅仁市産だということを知っているだろうか。抹茶クッキーから抹茶麺、抹茶餃子、抹茶ハンドクリームまで、「中国抹茶の都」と呼ばれる銅仁では抹茶が活用された商品の種類がとても豊富だ。銅仁の抹茶は品質に定評があり、輸出量は中国で首位、世界で2位を維持している。恵まれた自然環境と熟練した製法を強みに、銅仁の抹茶は山間から世界の市場に進出し、親しまれている。（提供/人