中国の王毅外交部長は5月28日、ニューヨークでパキスタンのダール副首相兼外相と会談しました。王部長は、パキスタンが国連安全保障理事会の非常任理事国として、国際平和と安全維持の責任を果たしてきたと高く評価し、「中国とパキスタンの友好協力は全方位、全天候、全分野にわたるものであり、両国は二国間、地域、国際レベルにおいて常に相互信頼、相互団結、相互支持に取り組んでおり、これこそが鉄のような友情の基盤であり