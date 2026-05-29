うっかりバック駐車して「怒鳴られたことがある…」とトラブル体験談も日本の駐車場では、出庫時の安全性を考慮して、通路に向かってクルマの正面を向ける「後ろ向き駐車」が一般的。自動車教習所でもそのように指導されることが多いため、多くのドライバーにとってこの駐車方法が基本動作となっています。【画像】「ええぇぇー！？」 これが絶対に「不正利用」できない駐車場です！（8枚）しかし、街中をクルマで走っている