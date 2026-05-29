今週（5月22日～5月28日）の相場動向 相場回顧 BTC（ビットコイン）：米準備金法案への失望と米イラン緊張再燃で軟調 ビットコインは、米ビットコイン準備金法案への期待が後退したことに加え、現物ETFからの資金流出や米イラン情勢の緊張再燃が重石となり、軟調に推移した。 米国でビットコイン準備金関連の新たな法案（通称：ARMA法案）が提出されたものの、内容は既存の政府保有ビットコインの20年間保有や管理体制の