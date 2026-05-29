5月28日午後、大分県佐伯市の市道交差点で自家用車を運転中、一時停止の道路標識に従わなかった疑いで、市内に住む職業不詳の女が逮捕されました。 道路交通法違反(指定場所一時不停止)の疑いで逮捕されたのは、市内の職業不詳の女（61）です。 女は5月28日午後3時28分頃、信号のない市道交差点に入る際、道路標識により一時停止すべきところで、停止線の直前で一時停止しなかった疑いが持たれています。 交通取り締まり中の警