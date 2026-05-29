お笑いコンビ「デニス」松下宣夫（42）が29日までに自身のXを更新。第2子男児が誕生したと報告した。松下は「今日で42歳になりました！そして、第二子の男の子が産まれました！」と喜びいっぱいに報告。生まれたばかりの赤ちゃんを抱き上げている写真を掲載し、「怖い時こそ一歩前に踏み出せるような心霊スターJr.に育てたいと思います！サイコーーーーーーー！！！」とつづっていた。松下は22年5月に結婚を報告。同年10月