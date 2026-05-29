自民党の鈴木幹事長と面会後、取材に応じる和歌山県連の石田真敏会長＝29日午後、東京・永田町の党本部自民党の鈴木俊一幹事長は29日、派閥裏金事件で離党した世耕弘成衆院議員（和歌山2区）が復党願を提出したことを受け、和歌山県連の石田真敏会長と党本部で面会した。鈴木氏は「県連として手順を踏んでほしい」と要請した。石田氏が面会後、記者団に明らかにした。世耕氏は28日、鈴木氏に復党願を提出。自民執行部は県連の