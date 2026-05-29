天皇皇后両陛下は、フィリピンの大統領夫妻とお別れの挨拶をされました。天皇皇后両陛下は、29日午前、フィリピンのマルコス大統領夫妻をお住まいの御所に招き、お別れの挨拶をされました。大統領が滞在への感謝を伝えると、陛下は「フィリピンとの間では、かつて戦争の時期に多くの方が亡くなられたことは残念ですが、現在、両国が素晴らしい関係を築いていることをうれしく思います」という趣旨の言葉を伝えられたということです