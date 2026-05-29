巨人は、６月１３日と１４日に行われるファーム・リーグハヤテ戦（ジャイアンツタウン）で、ベースボールファイブとラクロスとのコラボイベントを実施すると発表した。１３日はベースボールファイブコラボとして、試合前にサブグラウンドで「ベースボールファイブ体験会」を開催。日本代表の六角彩子、辻東倫らの指導で、初心者でも楽しむことができる内容になっている。また試合前のグラウンドでは、代表選手らによるトークシ