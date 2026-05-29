イオンは、世界初となる「完全養殖ウナギ蒲焼」の試験販売を5月29日から開始した。完全養殖ウナギは、水産研究・教育機構を中心とした長年にわたる研究開発と、山田水産が培ってきた養鰻技術により実現。人工的に採取した卵から育成した成魚をまた産卵させるサイクルで、天然資源に依存しない持続可能な養殖形態で日本の食文化のひとつである「ウナギの蒲焼」を守る。イオンは販売協力企業として参画する。イオンが世界初となる「