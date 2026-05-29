６月１１日開幕の北中米Ｗ杯に臨む日本代表が２９日、千葉市内で合宿４日目の練習を行った。冒頭のみ報道陣に公開され、２度目のＷ杯に臨むＭＦ久保建英がこの日から合流した。久保はＷ杯では「８番」を付けることが決定。第２次森保ジャパンでは「２０番」だったが、負傷で今大会のメンバーから外れた南野拓実が背負ってきた番号を継承することになった。「僕としては何番でもそんなにいいかなと思いましたけど、南野選手が出