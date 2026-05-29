「推し」や趣味がないのが悩み。人生が楽しくなるような何かを見つけたい。コロナ禍に親友が韓流ドラマやアイドルにハマり、推しコミュニティで友達ができたり、推し目的で遠征や旅行などに出かけていくのを見ると、楽しそうでうらやましく感じます。私は「韓流」にいまいちハマることができず、彼女ともなんとなく疎遠に。これまでこれといった趣味もなく、「推し」と呼べる人もいません。平日は契約社員として働き、休日はスマホ