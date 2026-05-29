切った瞬間、とろ〜りあふれるチーズにテンションが上がる！インパクト満点のBIGつくね。中からとろ〜りチーズがあふれ出し、食卓が盛り上がること間違いなしです。豆腐入りの肉だねはふわふわやわらかく、甘辛いコチュジャンソースとも相性抜群。フライパンでどーんと焼けるので、ひとつずつ丸める手間なく作れます。『韓国風BIGチーズつくね』のレシピ材料（2〜3人分）鶏ひき肉……300g木綿豆腐（小）……1丁（約200g）スライ