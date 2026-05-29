今週末の中国地方は、カラッとした晴天となり、運動会日和、洗濯日和となるでしょう。ただ、週明け1日(月)からは台風6号周辺の湿った空気が流れ込む影響で、曇りや雨の天気となる見込みです。今のところ、台風が中国地方に最接近するのは3日(水)の午前中となりそうですが、その前から影響が出るでしょう。最新の気象情報をこまめに確認してください。今週末30日(土)〜31日(日)カラッと晴天朝と昼間の気温差大今週末30日(土)〜31