アジア株米イラン終結期待広がるもトランプ承認は依然不透明 東京時間14:06現在 香港ハンセン指数 25229.50（+223.34+0.89%） 中国上海総合指数 4083.62（-15.02-0.37%） 台湾加権指数 44919.16（+1282.72+2.94%） 韓国総合株価指数 8442.31（+257.02+3.14%） 豪ＡＳＸ２００指数 8716.80（+123.90+1.44%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76040.38（+172.58+0.23%） アジア株は上海