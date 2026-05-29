日本時間午後７時に財務省から外国為替平衡操作の実施状況が発表される。これにより、４月２８日から５月２７日までの期間の介入が判明する。市場では急激な円高となった４月３０日に日本政府・日銀が５兆円規模の大規模な円買い介入を実施したとみられ、５月初めにも日本政府・日銀による円買い介入の観測が広がる場面があった。今回の発表で大規模円買い介入の実施が確認されれば、日本政府・日銀による円買い介入への警戒感が