東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【日本】 東京消費者物価指数（5月）08:30 結果1.4% 予想1.6%前回1.5%（前年比) 結果1.3% 予想1.5%前回1.5%（生鮮食料品除くコア・前年比) 結果1.6% 予想1.8%前回1.9%（生鮮食料品エネルギー除くコアコア・前年比) ※要人発言やニュース 【イラン情勢】 バンス米副大統領 米国とイラン合意は「あと一歩のところにある」