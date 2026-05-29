お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（50）が29日、自身のインスタグラムを更新。妻でタレントの藤本美貴（41）が仕事で不在だった朝の次女の健気（けなげ）な行動を明かし、注目を集めている。「次女今日はママが朝から仕事で朝ごはんは一緒に食べれない寂しいからママの絵描いてそれ見て食べるって」と報告。次女が母・藤本の似顔絵を描き、トーストをほお張る写真を公開し、「可愛い」と目を細めた。フォロワーから