プロレスラーの長州力（74）の“勘違いつぶやき”がプロレスファンの間で話題となっている。事の発端は、アントニオ猪木氏のファンで昭和のプロレスについて投稿しているアカウントが、27日に「喜寿記念試合」が行われたプロレスラー藤原喜明（77）の発言を取り上げたこと。藤原が「猪木さんのところにはいつも小学校とか中学校の同級生が10人ぐらい団体で来ていた」と周囲に慕われた人柄を明かした内容を藤原の写真とともに紹介