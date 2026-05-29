MLB屈指のスラッガーとして知られるメッツの主砲、フアン・ソト選手が直近7戦6発と躍動しています。ソト選手は、2025年に大谷翔平選手を超えるメジャー史上最高額15年総額7億6500万ドル(当時約1160億円)の契約金でメッツに入団。そして同シーズンは43本塁打を放つ活躍をみせました。今季は4月に「右ふくらはぎの肉離れ」で負傷者リスト入りし、チームを離脱。ここまで出場試合数は39試合にとどまっていました。それでも徐々に調子