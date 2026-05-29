かまいたち・濱家隆一（42）が28日配信のTELESA新番組「かまいたち濱家の一品一杯一曲」に出演。意外な秘密を明かした。昔から親交がある女優・黒谷友香とアウトドアの話になり、「バーベキューも好きなんですよ」などとアピール。だが、「僕、免許持ってないんですよ」と告白した。「え、車の？取ったら？」と反応した黒谷に、「取りたい…。今のダサかったわあ…」と自白を恥じ入った。「取る機会なかったん？」には「それ