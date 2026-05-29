【国際漫画コンテスト「KADOKAWA WORLD MANGA CONTEST」の受賞発表】 5月29日 発表 【拡大画像へ】 KADOKAWAは5月29日、国際漫画コンテスト「KADOKAWA WORLD MANGA CONTEST」の受賞作計11作品を、本コンテストの特設サイトで発表した。 □「KADOKAWA WORLD MANGA CONTEST」のページ KADOKAWAの漫画編集部による選考の結果、「漫画部門」と「ワードレス漫画部門」でそれぞ