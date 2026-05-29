【第22話】 5月29日公開 第22話を読む 少年画報社は5月29日、平野耕太氏によるマンガ「ヘルシング」第22話をCOMIC Y-OURSで公開した。 第22話では、ミレニアムの少佐が上官に自身も吸血鬼にするよう迫る。そんな彼らの前に立ちはだかったのは、ミレニアムの“ヴェアヴォルフ”たちだった……。 「ヘルシング」のページ (C)平野耕太／少年画報社