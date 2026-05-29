新潟市秋葉区で28日夜、秋葉区内に住むという男性から自殺をほのめかす110番通報があり、警察と消防が通報内容から現場へ駆け付け男性の安否確認とともに、付近住民への避難が呼び掛けられました。その後、秋葉区結の住宅で血を流した70代男性が発見されましたが現場で死亡が確認されました。警察によりますと28日午後10時すぎ、秋葉区内に居住すると名乗る男性から「これから死のうと思って」「引き金引くところです」「猟銃です