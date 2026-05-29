5月29日、B1東地区の千葉ジェッツは、ギャリソン・ブルックスとの契約満了を発表。同日付で自由交渉選手リストに公示した。 アメリカ出身で現在26歳のブルックスは、206センチ104キロのパワーフォワード兼センター。ノースカロライナ大学では千葉Jのナシール・リトルとともにプレーし、その後ミシシッピ州立大学を経て、ニューヨーク・ニックスと契約してサマーリ&