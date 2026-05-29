RIMOWAが、ポケモン30周年を記念した日本オリジナルコレクションを6月2日に発売することが発表された。 【画像あり】ピカチュウ、ヒトカゲ、リザードンのラゲージチャームも付属 本コレクションは、Essentialコレクションの新色「マジェンタ」と「オレンジ」の発売を記念し、RIMOWAとポケモンが「冒険心」と「仲間たちとの出会い」という共通テーマのもとタッグを組み誕生したもの。ドイツで誕生し