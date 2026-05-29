綜研化学が続伸している。この日、２９年３月期を最終年度とする中期経営計画を発表しており、最終年度に売上高５６０億円（２６年３月期４７９億６７００万円）、営業利益７５億円（同６１億７１００万円）を目指すとしたことが好感されている。 成長戦略の実現に経営資源を集中投下するとともに、既存事業の収益力を高め、売上高・利益の成長を果たすとしており、ＡＳＥＡＮ・インド地域での事業拡大と親和性の高い事業領