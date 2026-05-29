日本アビオニクスが３日ぶりに反発。大和証券は２８日、同社株の目標株価を４９００円から７０００円に引き上げた。レーティングは５段階で２番目となる「２（アウトパフォーム）」を継続した。２６年３月期の連結営業利益は前の期比９７．２％増の５５億１５００万円と会社計画（５０億円）を上振れた。人員増などで受注残を想定以上に消化したことなどが寄与し、情報システムを中心に計画を上回ったようだ。２７年