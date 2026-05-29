ケンビルは5月23日、クラウドファンディングサービス「CAMPFIRE」で実施中のプロジェクト「Slay the Spire - Downfall ボードゲーム 日本語版」において、支援総額が1億円に到達したことを発表した。 同プロジェクトは5月15日に開始されたもので、8日間で1億円を達成した形となる。支援額は5月28日時点で1億680万円を突破しており、これは日本の個人・団体が実施したボードゲーム関連クラウド