アメリカ代表のマウリシオ・ポチェッティーノ監督がW杯メンバー発表後、落選者の対応をめぐる批判の声に反論した。『BBC』や『トーク・スポーツ』が伝えている。今月26日にW杯メンバーを発表したアメリカ。ポチェッティーノ監督は招集した26人それぞれにビデオメッセージを送ったといい、候補入りも落選した選手にはメールを送ったことが報じられている。だが、元アメリカ代表FWのハーキュリーズ・ゴメス氏はX(@herculezg)で