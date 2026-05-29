【写真＆動画】目黒蓮が笑顔でビールを掲げる爽快ショット／晴れ風を飲んでおいしさを熱弁ムービー キリンビール公式Xで、Snow Manの目黒蓮がCMに出演している「キリンビール 晴れ風」の“進化”を明かす投稿が、目黒・内村光良・天海祐希・今田美桜がビール片手に微笑む写真と共に公開された。 ■「目黒さんも言葉にならなかったうまみ！」を伝える笑顔 投稿されたのは、ブルー