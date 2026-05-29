【動画】阿部亮平のもぐもぐシーン満載！香川県を巡る『ZIP!』“うどんツアー”後編／前編 金曜レギュラーパーソナリティの阿部亮平（Snow Man）が香川県を訪れる“うどんツアー”の後編が、5月29日放送の『ZIP!』（日本テレビ系）で放送。番組公式Xで動画が公開されている。 ■大きなお揚げやちくわ天に“でっか！”と驚く阿部のピュアな表情に注目 動画は、阿部とアナウンサー・梅澤