東和フードサービス [東証Ｓ] が5月29日後場(14:20)に決算を発表。26年4月期の経常利益(非連結)は前の期比3.1％増の11.3億円に伸びたが、27年4月期は前期比20.6％減の9億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を20円→22円(前の期は20円)に増額し、今期は前期比2円減の20円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(4Q)の経常利益は前年同期比3.8％増の3億円に伸びたが、売上営業