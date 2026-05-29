先月、大阪府和泉市で母と娘が殺害された事件で、検察は逮捕された男の刑事責任能力の有無などを調べるため、鑑定留置を始めました。 先月8日、和泉市の集合住宅の一室で住人の村上和子さん(76)と娘の裕加さん(41)が殺害された事件では、元交際相手の大阪府堺市の無職・杉平輝幸容疑者(51)が殺人の疑いで逮捕されています。 杉平容疑者はこれまでの調べに対し容疑を認めていて「母親に危害を加えたあと娘に危害を加えた」と供述