「SMILE-UP.」は29日、公式サイトを通じて、故ジャニー喜多川元社長による性加害の被害者への補償状況などについて報告。同日時点で補償受付窓口に申告をしたのは、1042人で、すでに補償金を支払ったのは574人とした。合わせて、6月1日から補償の申し出の新規受付については、心のケア相談窓口で対応すると発表した。「SMILE-UP.」被害申告者1人との訴訟が終了を報告客観的証拠との間に矛盾同社はサイトで、申告者1042人から