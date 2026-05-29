過労自死の遺族と原因企業が、共に再発防止策を考える――画期的な取り組みが、ついに結実した。 【写真を見る】【画期的】異国の地で息子が過労自死…「元気だった息子を返して。二度と犠牲者を出さない決意を社会に示して」再発防止を希求した遺族の闘い企業と共同で「海外派遣者健康管理マニュアル」を策定 2021年にタイで発生し、労災認定もされた過労自死事案をめぐり、遺族と所属元の企業が共同作成した「海外