◇プロ野球ファーム・リーグ巨人ー阪神（5月29日、ジャイアンツタウンスタジアム）4回、巨人の岡田悠希選手が放った打球がライトへ伸びていきます。ライトポール付近に飛んだ打球を1塁審判はホームランと判定し、右手を回します。しかし、ここで阪神の平田勝男2軍監督が出てきて抗議。審判団が集まって協議となり、しばらくの後、ファウルに判定が覆りました。これには巨人の石井琢朗2軍監督がベンチから出てきて猛抗議。5分以上