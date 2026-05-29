テニスの「全仏オープン」は5月28日（日本時間29日）、男子シングルス2回戦が行われ、第1シードの世界ランク1位のヤニック・シナーが登場した。アルゼンチンのJ・セルンドロと対戦し、6-3、6-2、5-7、1-6、1-6のフルセットの末に大逆転負けを喫する大波乱が起きた。今大会の大本命と目されていた絶対王者が、予期せぬ形でパリの赤土を早期に去ることとなった。【映像】明かに精彩を欠く…シナーのプレー（実際の映像）試合は中